Россиянин устроил ДТП и скрылся, бросив тяжело раненого пассажира в кустах

На Южном Урале произошла авария, после которой мужчина вылетел в окно. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Чебаркульском районе Челябинской области. По версии правоохранителей, из-за действий водителя машина опрокинулась, и пассажир вылетел через стекло и оказался в 15 метрах от машины.

Мужчина за рулем тем временем позвонил знакомым, которые помогли ему выбраться из-под средства передвижения и отбуксовали машину в выбранное место.

«О факте ДТП автолюбитель не сообщил, а также не вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему пассажиру, к которому подходил, чтобы оценить его состояние», – поделились в ведомстве.

Местные жители случайно обнаружили мужчину только спустя несколько часов. Приехавшие на место медики направили россиянина в реанимацию, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Следователи уже выяснили обстоятельства произошедшего и получили неоспоримые доказательства вины подозреваемого.

Ранее в Сочи мужчина угнал автомобиль и поджег его, попав в ДТП.