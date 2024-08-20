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Россиянин устроил ДТП и скрылся, бросив тяжело раненого пассажира в кустах

В Челябинской области водитель бросил на месте ДТП вылетевшего из авто пассажира

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Полиция Южного Урала' class="item-image" >
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На Южном Урале произошла авария, после которой мужчина вылетел в окно. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Чебаркульском районе Челябинской области. По версии правоохранителей, из-за действий водителя машина опрокинулась, и пассажир вылетел через стекло и оказался в 15 метрах от машины.

Мужчина за рулем тем временем позвонил знакомым, которые помогли ему выбраться из-под средства передвижения и отбуксовали машину в выбранное место.

«О факте ДТП автолюбитель не сообщил, а также не вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему пассажиру, к которому подходил, чтобы оценить его состояние», – поделились в ведомстве.

Местные жители случайно обнаружили мужчину только спустя несколько часов. Приехавшие на место медики направили россиянина в реанимацию, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Следователи уже выяснили обстоятельства произошедшего и получили неоспоримые доказательства вины подозреваемого.

Ранее в Сочи мужчина угнал автомобиль и поджег его, попав в ДТП.

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