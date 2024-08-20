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В Карелии мужчина подпилил дверь магазина и унес колбасу

В Карелии мужчина подпилил дверь магазина и украл колбасу и алкоголь

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пудожском районе Карелии задержан местный житель, подозреваемый в хищении продуктов из магазина, злоумышленник ночью подпилил дверь и проник в торговый зал. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратились работники одного из продуктовых магазинов Пудожского района. Продавцы обнаружили, что из торгового зала пропал товар на общую сумму четыре тысячи рублей. На место была вызвана полиция, правоохранители установили, что вор проник в помещение, подпилив дверь служебного входа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 48-летний житель поселка. Мужчина рассказал, что проник в магазин ночью, украл колбасу и алкоголь и незаметно скрылся. Часть похищенного съесть и выпить россиянин не успел, продукты были найдены у него дома. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в краже может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин вломился в чужую квартиру, чтобы украсть телевизор, но уснул.

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