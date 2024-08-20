Белоусов объявил о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

В России созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Решение было принято по итогам проведения министром обороны РФ Андреем Белоусовым заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Отмечается, что за защиту граждан и территорий от атак БПЛА и «иных средств нападения» отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск.

До этого президент РФ Владимир Путин обсудил с советом безопасности страны новые технические решения, применяемые в зоне специальной военной операции.

Также в России создали координационный совет по безопасности приграничья, который будет заниматься повышением эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым, защитой территории и местных жителей.

Ранее ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ под Курском.