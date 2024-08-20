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В Омской области девушку-подростка придавило упавшей березой

В Омской области школьницу придавило упавшим деревом на стадионе

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

В Таврическом районе Омской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней, школьницу придавило упавшим деревом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Сосновское возле стадиона, на 16-летнюю девушку упало поваленное ветром дерево. Школьница получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

По данным местных СМИ, у пострадавшей перелом голеней. Омский следком начал доследственную проверку в отношении работников, ответственных за состояние зеленых насаждений в поселении. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

До этого сообщалось, что на Алтае рухнувшее дерево придавило мужчину, сообщили в МЧС республики. Местный житель отправился на прогулку в лес, из-за порыва ветра на него упало дерево. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно и обратился в экстренные службы, чтобы освободить мужчину спасателям пришлось использовать бензопилу, россиянин госпитализирован.

Ранее упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье.

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