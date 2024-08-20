Сотрудника научной организации задержали в Москве за работу на спецслужбы Украины

Сотрудника московской научной организации подозревают в осуществлении DDoS-атак на критически важные объекты российской инфраструктуры по указке спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По данным ФСБ, мужчина не только совершал кибератаки на инфраструктуру, но и собирал информацию о российских военных и переводил деньги на экипировку и оружие ВСУ.

На москвича завели уголовное дело по статьям о неправомерном воздействии на инфраструктуру и государственной измене.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд установил, что негативно воспринявший проведение специальной военной операции (СВО) мужчина решил передавать по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, сведения против безопасности России.

Ранее стало известно, что Верховный суд оставил в силе приговор россиянке, поджегшей пункт помощи мобилизованным.