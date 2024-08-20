В центральной районной больнице Нижнего Новгорода произошло задымление

В здании Шатковской центральной районной больницы Нижнего Новгорода произошло задымление. Об этом сообщает портал NN.RU в Telegram-канале.

Согласно информации, опубликованной на портале, в 10:00 по московскому времени поступил сигнал в службы экстренной помощи.

Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили короткое замыкание в защитном устройстве на кухне.

К счастью, инцидент не нанес ущерба больнице, никто не пострадал. Эвакуация пациентов и медицинского персонала не потребовалась.

В ходе проверки было установлено, что короткое замыкание произошло в здании, но благодаря системам пожарной безопасности само помещение осталось целым.

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