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В центральной районной больнице Нижнего Новгорода произошло задымление

В Шатковской ЦРБ произошло задымление из-за короткого замыкания в пищеблоке

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В здании Шатковской центральной районной больницы Нижнего Новгорода произошло задымление. Об этом сообщает портал NN.RU в Telegram-канале.

Согласно информации, опубликованной на портале, в 10:00 по московскому времени поступил сигнал в службы экстренной помощи.

Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили короткое замыкание в защитном устройстве на кухне.

К счастью, инцидент не нанес ущерба больнице, никто не пострадал. Эвакуация пациентов и медицинского персонала не потребовалась.

В ходе проверки было установлено, что короткое замыкание произошло в здании, но благодаря системам пожарной безопасности само помещение осталось целым.

До этого в России произошла серия пожаров из-за стиральных машин.

Ранее в Якутии дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов.

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