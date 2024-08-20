В центральной районной больнице Нижнего Новгорода произошло задымление

В здании Шатковской центральной районной больницы Нижнего Новгорода произошло задымление. Об этом сообщает портал NN.RU в Telegram-канале.
Согласно информации, опубликованной на портале, в 10:00 по московскому времени поступил сигнал в службы экстренной помощи.
Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили короткое замыкание в защитном устройстве на кухне.
К счастью, инцидент не нанес ущерба больнице, никто не пострадал. Эвакуация пациентов и медицинского персонала не потребовалась.
В ходе проверки было установлено, что короткое замыкание произошло в здании, но благодаря системам пожарной безопасности само помещение осталось целым.
До этого в России произошла серия пожаров из-за стиральных машин.
Ранее в Якутии дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов.