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В Москве мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 15 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Пенсионерка из Москвы лишилась всех накоплений, поверив угрозам мошенников, женщина отдала злоумышленникам 15 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аферисты связались с 69-летней москвичкой в одном из мессенджеров. Неизвестный представился соучредителем фирмы ее супруга и сообщил, что в ближайшее время с ней свяжутся сотрудники ФСБ. Ведомство якобы занимается расследованием дела о переводе крупных денежных сумм на Украину, а пенсионерка является одной из подозреваемых.

Злоумышленники запугали пенсионерку и убедили ее снять со счетов все накопления и передать курьеру. После получения денег они перестали выходить на связь, общий ущерб составил 15 млн рублей, женщина поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону женщину задержали по подозрению в поджогах трех торговых центров по указанию мошенников. Россиянка рассказала, что с ней связался неизвестный, который убедил ее оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Позже мошенник проинструктировал ее устроить поджоги.

Ранее москвичка купила у незнакомца-мошенника «клад» и лишилась 170 тысяч рублей.

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