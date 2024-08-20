В РПЦ заявили об опасности насилия над верующими на Украине

Принятый на Украине закон о запрете УПЦ является актом беззаконния и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По словам представителя Русской православной церкви, на Украине создают «правовую базу для полного уничтожения приходов канонической Украинской Православной Церкви», которая объединяет большинство жителей страны.

Он опасается, что это может привести к актам насилия в отношении миллионов верующих.

Представитель РПЦ считает, что над УПЦ совершается расправа из-за ее отказа присоединиться к организации раскольников и самосвятов, которая была создана как политический проект для уничтожения общего духовного наследия русского и украинского народов.

РПЦ считает, что созданная в 2018 году Украинская православная церковь (ПЦУ) является раскольнической.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Ранее сообщалось, что синод РПЦ даст оценку запрету деятельности Украинской православной церкви.