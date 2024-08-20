Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались на судебном заседании

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» разрыдались на очередном судебном заседании в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Обвиняемых в совершении террористического акта Алишера Касимова, Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых привели в зал суда в наручниках. Фигуранты во время заседания расплакались в кабине для подсудимых», — говорится в сообщении.

20 августа Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырем соучастникам теракта в «Крокус Сити Холл» до 22 ноября.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. В деле о теракте насчитывается 12 фигурантов, включая тех, кто, по версии следствия, предоставлял исполнителям теракта жилье, транспорт и средства связи. Всего по делу задержано более 20 человек.

Ранее стало известно о долгах фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».