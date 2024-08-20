Володин передал в комитет проект о жилье военным с детьми-инвалидами

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в соответствующий комитет по обороне законопроект, касающийся приоритетного права военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью, на получение жилья. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Володин подчеркнул, что в настоящее время право на внеочередное получение единовременной выплаты для покупки жилья принадлежит сотрудникам полиции и Росгвардии, которые воспитывают детей с инвалидностью. Он считает справедливым расширить это право на семьи военнослужащих. Поддержка военных, их солдат и офицеров, а также их семей является важным приоритетом для Государственной думы, отметил председатель нижней палаты парламента.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 20 августа парламентариями от «Единой России». Согласно информации, размещенной в базе данных Думы, изменения предлагается внести в закон «О статусе военнослужащих» . При одобрении данные нормы будут иметь обратную силу и затронут правоотношения, возникшие до их вступления в силу.

До этого Совет Госдумы выступил с инициативой разработать механизм, согласно которому педагоги могли бы получить жилье по договору социального найма без очереди.

Ранее власти одобрили списание долгов участникам СВО.