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В Дагестане задержали полицейского после избиения и гибели бойца спецназа «Ахмат» в РОВД

Baza: в Дагестане задержали полицейского, участвовавшего в аресте участника СВО

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khadulaev/Telegram

В Дагестане задержали одного из полицейских, который участвовал в задержании бойца спецназа «Ахмат», погибшего в отделении полиции Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудника полиции задержали в ночь на 20 августа, сейчас с ним проводятся следственные действия.

В июле он участвовал в задержании на улице 48-летнего бойца «Ахмата» Ахмеда Джабраилова, вернувшегося с СВО и страдающего от ПТСР. Мужчину отвезли в Советский РОВД Махачкалы, где ему стало плохо, после чего полицейские начали его избивать и бить электрошокером. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана обвинил сотрудников Советского РОВД в смерти задержанного.

По словам матери погибшего, незадолго до произошедшего он вернулся со спецоперации на Украине и страдал от посттравматического расстройства из-за полученных травм. Женщина утверждает, что в отделе полиции ее заставили записать видеобращение об отсутствии претензий к МВД Дагестана.

По информации Telegram-канала, это не последнее задержание по делу о гибели участника СВО.

Ранее двое жителей Дагестана пожаловались на насилие и пытки в отделе полиции.

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