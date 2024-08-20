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Россиян предупредили об аномальной жаре в Крыму

МЧС: с 21 по 25 августа на территории Крыма объявили штормовое предупреждение

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение, оно будет действовать в период с 21 по 25 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

В эти дни в регионе ожидается аномальная жара — до +37°С. Велика вероятность возникновения пожаров. Жителей полуострова призвали соблюдать правила безопасности.

«Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора», — сообщили в ведомстве.

У каждого жилого дома должен быть огнетушитель либо заранее подготовленная емкость с водой.

До этого россиянам рассказали, как правильно пить воду в жару. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина напомнила об усиленном потоотделении в жаркую погоду и посоветовала увеличить суточную норму потребления воды на 0,5–1 литр.

Ранее россиянам рассказали, в чем опасность перегрева салона автомобиля на жаре.

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