Москвичка купила у незнакомца-мошенника «клад» и лишилась 170 тысяч рублей

В Москве 35-летняя женщина купила «клад» у незнакомца на улице и лишилась денег. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Вавилова. Неизвестный подошел к женщине и заявил, что якобы нашел клад с ценными монетами, однако не может сдать их в ломбард из-за того, что у него нет паспорта. После этого он предложил прохожей купить у него «сокровище» за 200 тысяч рублей и дал ей одну монету для оценки, которую в ближайшем ломбарде оценили в 17 тысяч рублей.

После этого женщина решила, что клад настоящий, и купила его у незнакомца за 170 тысяч рублей наличными. Мошенник пересыпал ей в сумку монеты и скрылся. Позже в ломбарде ей сказали, что «сокровище» не представляет никакой ценности.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Процесс контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

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