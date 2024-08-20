Часть спасателей, пострадавших при пожаре в Пролетарске, отвезли в Петербург

Шестерых специалистов МЧС, которые получили травмы при тушении пожара на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом пишетТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Шестерых перевезли в Санкт-Петербург на лечение, медики оценивают их состояние как средней тяжести», — рассказали журналистам.

По словам источника, остальные спасатели находятся в больницах Пролетарска и Ростова-на-Дону.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

19 августа из-за возгорания на промышленном складе в городе местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело из-за взрыва на газопроводе в Башкирии.