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Суд оставил под стражей четырех соучастников теракта в «Крокусе»

Суд продлил срок содержания под стражей четырем соучастникам теракта в «Крокусе»

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырем соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В суде уточнили, что арест продлили Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру, обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку). Они останутся под стражей до 22 ноября.

16 августа Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок ареста еще четырем фигурантам дела.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. В деле о теракте насчитывается 12 фигурантов, включая тех, кто, по версии следствия, предоставлял исполнителям теракта жилье, транспорт и средства связи. Всего по делу задержано более 20 человек.

Ранее стало известно о долгах фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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