Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синод РПЦ даст оценку запрету деятельности Украинской православной церкви

Протоиерей Балашов: синод РПЦ оценит запрет УПЦ на Украине

close
100%
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Священный Синод Русской православной церкви оценит запрет УПЦ на Украине. Об этом заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

По словам Балашова, принятый Верховной радой закон о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Украины «попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы» и обеспечивает возможность развертывания широких «антицерковных гонений со стороны киевского режима».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

17 августа спикер Рады Руслан Стефанчук пояснил, что на разрыв связей с РПЦ украинским религиозным организациям дадут девять месяцев.

Ранее глава Союза староверов заявил, что папа Римский выступает против запрета УПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами