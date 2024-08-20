Синод РПЦ даст оценку запрету деятельности Украинской православной церкви

Священный Синод Русской православной церкви оценит запрет УПЦ на Украине. Об этом заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

По словам Балашова, принятый Верховной радой закон о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории Украины «попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы» и обеспечивает возможность развертывания широких «антицерковных гонений со стороны киевского режима».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

17 августа спикер Рады Руслан Стефанчук пояснил, что на разрыв связей с РПЦ украинским религиозным организациям дадут девять месяцев.

Ранее глава Союза староверов заявил, что папа Римский выступает против запрета УПЦ.