В Москве друзья во время ссоры избили своего товарища фаллоимитатором

В Москве друзья во время ссоры избили мужчину фаллоимитатором на мероприятии, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Западное Дегунино. Группа товарищей устроила там неназванное мероприятие, в ходе которого им потребовался искусственный мужской половой орган. В процессе между молодыми людьми произошла ссора — один из них схватил фаллоимитатор и стал избивать им друга.

В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В отношении нападавшего с искусственным членом возбудили уголовное дело об угрозе физическим устранением. Отмечается, что дело с высокой вероятностью переквалифицируют на статью о побоях или причинении легкого вреда здоровью. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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