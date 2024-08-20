Судебное заседание по делу генерала Попова пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание по вопросу об ограничении времени приобщения к материалам уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что слушание по делу пройдет без участия СМИ.

Генерал-майор Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

Попов свою вину отрицает, его защита заявила о его намерении вернуться в зону боевых действий на Украине.

20 августа стало известно, что подпись в нескольких документах, ставших частью уголовного дела против Попова, сфальсифицирована и не принадлежит ему. По мнению защиты, это опровергает причастность генерала к мошенничеству и служебному подлогу.

Ранее сообщалось, что следствие не стало возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова.