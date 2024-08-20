Россиянин, сломавший матери ребра, сделал неожиданное заявление о своем мотиве

Волгоградец, признанный виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери, выдвинул свою версию случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, 29 февраля 2024 года житель города Ленинска Волгоградской области затребовал у 76-летней матери деньги на сигареты, а когда та отказала в просьбе и возмутилась, что взрослый сын живет у нее на иждивении, набросился на нее.

«В порыве гнева мужчина начал избивать пенсионерку руками и ногами по голове и грудной клетке. Женщине удалось выбежать из квартиры в подъезд и позвать на помощь соседей», — рассказали в областной прокуратуре.

Вину по вменяемой статье подсудимый не признал. Мужчина пояснил, что сломал матери ребра и нанес другие телесные повреждения, якобы когда пытался реанимировать ее после сердечного приступа.

Версия подсудимого была опровергнута представленными стороной обвинения доказательствами.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима.

Ранее жительница Калининградской области потребовала, чтобы обидчик ее дочери встал на колени, и попала под суд.