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Путин приехал в Беслан

Президент Путин приехал в Беслан и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в Беслан (Северная Осетия), он впервые посетит мемориальный комплекс «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта 2004 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и встал на колени перед ним. После этого он подошел к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел». Затем президент держит путь в само здание школы, которое входит в мемориальный комплекс.

Мемориал «Город ангелов» был построен в память о жертвах нападения на школу №1 в Беслане в 2004 г. В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента теракта.

До этого Путин и президент Азербайджана посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, кафедральный храм Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви. Путин подарил священнослужителям икону «Преображение Господне».

Ранее Артемия Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане.

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