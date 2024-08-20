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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья южных Курил

В районе побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у побережья южных Курил. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

По информации министерства, инцидент произошел 20 августа в 54 километрах восточнее села Малокурильское. Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине в 95 километров.

Сейсмособытие магнитудой 3 ощущалось на территории поселка городского типа Южно-Курильск, а также в селах Малокурильское и Крабозаводское. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого на территории Бурятии зафиксировали землетрясение интенсивностью от 6 до 7 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах от поселка Северомуйск в Муйском районе республики. Сейсмособытие фиксировалось на расстоянии в 237 километров от эпицентра.

Ранее ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Камчатке.

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