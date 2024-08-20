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Россиянин трижды надругался над дочерью и получил срок более 10 лет

В Амурской области отец изнасиловал дочь и получил 15 лет колонии

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Pixabay

Суд вынес приговор жителю Амурской области, который изнасиловал собственную дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, подобные случаи происходили трижды: в январе 2018-го, в феврале и июле 2022 года. О возрасте пострадавшей не сообщается, но известно, что ей еще нет 14 лет.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, сам мужчина признал вину, принес извинения. Он раскаялся и способствовал расследованию. Суд счел отягчающим обстоятельством то, что фигурант является отцом девочки.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 15 годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить ребенку компенсацию в размере миллиона рублей.

До этого в Казани россиянина задержали за изнасилование 11-летней дочери. По данным источника, отец зашел в ванную, предложил девочке помыть ее и позже надругался. При этом ребенок сопротивлялся, но не смог противостоять мужчине. Матери в этот момент не было дома.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

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