Спасатели нашли в горах Пакистана пострадавших россиян

В Пакистане спасатели нашли пострадавших на горе Гашербрум IV двух российских альпинистов. Об этом сообщает издание «Известия» в Telegram-канале.

Отмечается, что состояние обоих мужчин удовлетворительное, однако один из них не может передвигаться без помощи. Альпинистов спустят к плато, откуда их заберет вертолет. Из-за плохой погоды путь займет несколько часов.

В Федерации альпинизма России сообщали, что пятеро российских альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков — в начале августа приступили к восхождению на горную вершину Гашербрум IV, чтобы забрать останки Дмитрия Головченко, который в сентябре прошлого года так и не достиг пика из-за обморожения.

17 августа в горах произошел обвал, в тот момент Нилов, а также Сергей и Михаил Мироновы работали на ледопаде. В результате связь с первым пропала, а двое других получили травы разной степени тяжести.

Ранее известный российский альпинист пропал без вести во время восхождения на Аксу в Киргизии.