В Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами

В центре Саратова произошла массовая драка с участием иностранных студентов. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

По информации полиции, после конфликта были задержаны 18 иностранных студентов одного из саратовских вузов. Сообщение о массовой драке на пересечении улиц Горького и Бахметьевской поступило 18 августа около полуночи.

«Были установлены и доставлены в отдел полиции 18 иностранных граждан, учащихся одного из вузов г. Саратова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

До этого РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, сообщало, что в отдел полиции были доставлены несколько участников массовой драки на юго-востоке Москвы, из них часть оказались подростками. Потасовка произошла 17 августа на Братиславской улице.

Ранее массовая драка мигрантов в Татарстане попала на видео.