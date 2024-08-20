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Психолог рассказала, как определить депрессию по голосу

Психолог Рашевская: по голосу можно определить депрессию

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Shutterstock

Голос человека может отражать внутренний мир человека, его эмоции, мысли и переживания, поэтому по нему можно определить любое психическое расстройство, в том числе депрессию. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская.

«Голос депрессии, к сожалению, легко узнать. Он лишен энергии, звучит серо, тускло и монотонно, как будто ему не хочется говорить», — уточнила эксперт.

По ее словам, в таком состоянии люди говорят тихо и невнятно. Кроме того, по голосу можно отследить отсутствие желания общаться — человек может отвечать односложно. При этом Рашевская отметила, что некоторые люди могут скрывать свои эмоции и говорить спокойно. Однако даже у них не всегда получается контролировать изменение тона, темпа речи, паузы, заикания, заключила она.

Ученые Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг до этого установили, что классическая музыка может оказывать антидепрессивный эффект за счет синхронизации нейронных колебаний между слуховой корой и системой вознаграждения в мозге.

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