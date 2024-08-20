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Сальдо заявил о критической ситуации с загрязнением воды в Херсоне

Сальдо: в подконтрольном Киеву Херсоне вода оказалась заражена бактериями

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

В городе Херсоне, который в настоящий момент находится под контролем украинских войск, складывается тяжелая ситуация из-за загрязнения водопроводной системы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, ближайшие к Херсону очистные сооружения вышли из строя, а тела солдат ВСУ, скопившиеся у правого берега Днепра, занесли в воду бактериальную инфекцию, которая попадает в водопровод через грунтовые воды.

Сальдо опубликовал фото, на котором, как он утверждает, можно увидеть специалистов Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний, забирающих пробы воды из Днепра. Согласно заявлению губернатора, результаты анализа подтвердили наличие инфекции.

Глава Херсонской области добавил, что в воде у левого берега Днепра, который контролирует Россия, инфекцию пока не обнаружили. При этом он призвал местных жителей пока не использовать днепровскую воду в каких-либо целях и не купаться в ней.

До этого о том, что вода у Херсона заражена инфекцией, сообщало пророссийское подполье на Украине. Согласно информации его представителей, украинские власти направляют пробы воды и образцы биологического материала жителей Херсона в лабораторию в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в ВСУ выявили вспышку туберкулеза.

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