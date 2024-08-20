В Приморье частично обрушился автомобильный мост

В Чугуевском округе Приморья из-за ливней частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка», — говорится в публикации.

Движение по мосту закрыли. В администрации добавили, что в настоящий момент движение автотранспорта осуществляется по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

До этого появилось видео, как в Приморье автомобили жителей ушли под воду после суперливня. Telegram-канал Amur Mash отмечал: «Приморье уходит под воду. Дороги между поселками превратились в реки из-за ливня. Трасса между Новым и Вольно-Надежденским уже все — сплошной поток».

Ранее в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней затопило автобусы с пассажирами внутри.