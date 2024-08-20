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На Украине подтвердили взрыв в хранилище топлива в Тернополе

ГСЧС Украины подтвердила взрыв в хранилище топлива в Тернополе

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв в хранилище топлива в Тернополе на западе Украины. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что взрыв на промышленном объекте произошел после удара российской армии в ночь на 20 августа. К тушению пожара привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники.

«Привлечены два пожарных поезда из Тернополя и Львова», — сообщил мэр Тернополя Сергей Надаль в своем Telegram-канале.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье сообщило, что российские войска нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) развозили топливо до линии фронта.

Утром 20 августа председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Тернополе после атаки беспилотными летательными аппаратами произошли взрывы, после чего начался пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.

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Операция на Украине
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