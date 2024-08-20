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Большие очереди в аэропорту Москвы попали на видео

Baza: огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео

Огромные очереди в московском аэропорту Шереметьево попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Большие очереди образовались на прохождение паспортного контроля. Пассажиры, в том числе с детьми, вынуждены были стоять по несколько часов в ожидании свободного окна в связи с их недостаточным количеством.

Прилетевшая из Турции гражданка РФ призналась, что ей пришлось простоять в очереди примерно три часа. Она отметила, что пассажиров со всех прибывших на тот момент рейсов проверяли всего несколько пограничников.

15 августа в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже иностранца дериваты краснокнижного кашалота. По информации службы, в «зеленом» коридоре таможенники остановили 53-летнего гражданина Китая, который вылетал в Пекин. В багаже мужчины обнаружили 13 целых зубов редкого млекопитающего и еще 58 фрагментов.

До этого в Шереметьево пьяный пассажир рейса, следующего из Иркутска в Москву, оказал активное сопротивление при задержании: укусил полицейского.

Ранее иностранный контрабандист пытался вывезти из России украшения на миллионы рублей.

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