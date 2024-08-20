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Подконтрольные Киеву власти Мирнограда заявили о срочной эвакуации населения

«Страна.ua»: у жителей Мирнограда в ДНР остались считанные дни на эвакуацию

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

У жителей Мирнограда в Донецкой народной республике остаются считанные дни на эвакуацию. Об этом заявил назначенный Киевом глава Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк, передает «Страна.ua».

По словам чиновника, для безопасной эвакуации необходимо покинуть город в течение трех дней.

Издание отметило, что Мирноград находится в 8—10 километрах от линии боевого соприкосновения.

18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.

19 августа назначенный Киевом глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что власти планируют принудительно вывозить детей из Красноармейска (Покровск — украинское название). По его словам, у местных жителей есть одна-две недели, чтобы покинуть город.

Ранее в Британии заявили, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».

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