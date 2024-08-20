Россиянка пытается вернуть у бывшего сожителя фен Dyson и собаку

Уроженка Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть ей ценные вещи и собаку у бывшего сожителя, который не отдал ее имущество добровольно после внезапного расставания. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала потерпевшая, она познакомилась с молодым человеком в 2021 году, через некоторое время они стали вместе жить в квартире в Санкт-Петербурге. По словам женщины, однажды ее мужчина просто поменял замки в квартире и она не смогла туда попасть. После этого она пришла в полицию.

«У меня с собой не было ни паспорта, ни документов на машину. Все дорогостоящие вещи тоже остались в квартире», — поделилась собеседница агентства, добавив, что часть вещей удалось вернуть.

Тем не менее, как отметила екатеринбурженка, у ее бывшего партнера все еще остаются ее драгоценности Cartier, сумки премиальных брендов, фен Dyson, а также йоркширский терьер по кличке Матильда.

Женщина отметила, что недавно нашла свои часы в одном из ломбардов Северной столицы.

По словам женщины, следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее москвичка рассказала, как отсудила у бывшего сожителя кожаное белье, сланцы, фен и собаку.