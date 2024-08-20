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В России заявили о нарастающем дефиците водителей такси

Автоэксперт Кадаков: в таксопарках дефицит водителей доходит до 30%

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Shutterstock

В России наблюдается дефицит водителей такси – в некоторых таксопарках он достигает 30%. В ближайшее время эта проблема только усилится на фоне новых требований к таксистам, предупредил в беседе с RT автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Нехватка кадров для работы в такси станет острее на фоне требований страховки перевозчиков, однако точные прогнозы пока делать рано, отметил эксперт.

«Сейчас по некоторым таксопаркам — иногда до 30% нехватка водителей, и это большая проблема на самом деле. И я думаю, что эта проблема, как минимум, не сократится, не уменьшится, она, скорее всего, усилится», — подчеркнул он.

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. На днях стало известно, что большинство таксистов (75%) не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.

Ранее в «Яндекс такси» оценили возможность оттока водителей из-за новых требований.

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