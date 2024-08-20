Петербуржец преследовал 15-летнюю девочку из соседнего дома и пристал к ней в подъезде

Мужчина приставал к несовершеннолетней в подъезде ее дома в Калининском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером в полицию обратилась мать пострадавшей и рассказала, что неизвестный преследовал ее 15-летнюю дочь, которая возвращалась с прогулки с собакой. Злоумышленник зашел за девочкой в подъезд и стал ее домогаться. Он делал ей непристойные предложения и не успел навредить, так как школьнице удалось быстро добежать до квартиры и закрыться в ней.

После этого подозрительный гражданин не ушел, а стал стучать в дверь и совершать «развратные действия сексуального характера». Затем мужчина скрылся, но вскоре был задержан. Подозреваемым оказался 45-летний житель соседнего дома. На петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве, в отношении задержанного собираются возбудить уголовное дело.

Ранее саратовский таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине и получил срок.