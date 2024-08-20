Жительница Суджи рассказала о стрельбе украинских военных по людям, «как в тире»

Украинские военные прицельно стреляли в людей, которые покидали Суджу Курской области. Об этом сообщила «Звезде» одна из местных жительниц, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.

Горожанка рассказала, что солдаты ВСУ стреляли по автомобилям с людьми, «как в тире». Так, пассажирку ехавшей перед ней машины спасти не смогли. При этом собеседница телеканала заявила, что и она, и ее супруг были ранены.

«У меня крови настолько было много, что брюки полностью окрасило», — сказала она.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жительница Курской области прошла 20 км ради спасения.