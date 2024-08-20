Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области

close
100%
YouTube

В Курской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Смирнов сообщил о втором за утро сигнале ракетной опасности в 8:57 (мск). До этого ракетная опасность объявлялась в области 7:03, она была отменена в 8:05.

Также ракетная опасность в Курской области была объявлена 19 августа в 23:07 (мск). В 00:31 20 августа сигнал ракетной опасности был отменен.

Утром 20 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Крыма.

19 августа в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинский беспилотник влетел в окно детского сада. Из-за близости к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт.

Ранее жительница Курской области прошла 20 км ради спасения.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами