В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал он.

Смирнов сообщил о втором за утро сигнале ракетной опасности в 8:57 (мск). До этого ракетная опасность объявлялась в области 7:03, она была отменена в 8:05.

Также ракетная опасность в Курской области была объявлена 19 августа в 23:07 (мск). В 00:31 20 августа сигнал ракетной опасности был отменен.

Утром 20 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Крыма.

19 августа в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинский беспилотник влетел в окно детского сада. Из-за близости к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт.

Ранее жительница Курской области прошла 20 км ради спасения.