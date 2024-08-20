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Свыше 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

МЧС сообщило, что 52 населенных пункта Якутии окутаны дымом от лесных пожаров

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МЧС Республики Саха (Якутия)

Природные пожары действуют в Якутии, задымленность фиксируют в более чем 50 населенных пунктах республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Мирнинского, Верхоянского, Томпонского, Сунтарского, Олекминского, Мегино-Кангаласского, Намского районов и в Якутске.

Отмечается, что случаев отравления угарным газом, продуктами горения нет.

По оперативным данным авиалесоохраны, в Якутии действуют 69 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 401 тыс. га и один пожар на землях иных категорий.

За сутки ликвидировали пять пожаров на площади свыше 2,5 тыс. га и локализованы 13 на площади свыше 44,1 тыс. га. К тушению привлекли 1626 человек и 142 единицы техники.

Накануне в МЧС сообщили, что самолет-амфибия Бе-200 вылетел из Красноярска в Тандинский район Тувы на тушение крупного лесного пожара. В ведомстве отметили, что забор воды будет проводиться из озера Чагытай в этом же районе.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Якутии.

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