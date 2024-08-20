Молодая пара пропала в горах на Алтае, их ищут третьи сутки

На Алтае юноша и девушка пропали во время восхождения на гору, их ищут третьи сутки. Об этом со ссылкой на МЧС России по региону сообщает «Катунь 24».

По информации издания, юноша 2004 года рождения и девушка 2005 года рождения решили совершить восхождение на гору Синюху. Последний раз на связь с родственниками пара выходила 17 августа, с тех пор их местоположение неизвестно.

Когда связь прервалась, родственники обратились к спасателям и правоохранительным органам. Поиски пропавших начались 18 августа, а 19 августа они продолжились с привлечением волонтеров. 20 августа пару ищут 25 сотрудников различных ведомств и организаций, а также волонтеры. СУ СК России по региону начало проверку по факту произошедшего.

До этого три человека пропали без вести из-за опрокидывания лодки на реке Яне в Якутии. Сотрудники СК проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Охотском море на катамаране пропали подросток и двое взрослых.