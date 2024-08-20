Жительница Курской области прошла 20 км ради спасения

Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала, что ей вместе с матерью пришлось пройти 20 километров пешком, чтобы спастись от украинских военных и добраться до безопасного места. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Кириченко, она больше не могла сидеть в погребе, ждать, пока что-нибудь случится. Женщины начали свой путь 12 августа, спустя шесть дней после попытки Вооруженных сил Украины ворваться в российский регион. Они надели зеленую одежду, чтобы слиться с полями.

Кириченко призналась, что за все время в пути у нее было ощущение, словно за ними кто-то гонится. Женщина попыталась остановить проезжающую мимо машину, чтобы она довезла их до безопасного места. В итоге их довез до Курска неизвестный мужчина, который ехал туда из приграничного района.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.