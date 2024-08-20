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Пассажирка обвинила стюардессу в нападении на нее с тележкой для напитков

PYOK: пассажирка судится с авиакомпанией из-за травмы от тележки для напитков

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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Жительница Флориды обвинила стюардессу авиакомпании Delta Air Lines в нападении на нее с тележкой для напитков. Об этом сообщил PYOK.

Гейл Гамильтон утверждает, что бортпроводница несколько раз ударила ее металлической тележкой, которую толкала по проходу. Инцидент произошел 21 июня 2022 года, когда женщина летела из Парижа в Нью-Йорк.

По словам американки, она получила серьезную травму плеча и до сих пор не может выполнять свои повседневные обязанности. Из-за случившегося Гамильтон вынуждена постоянно обращаться за медицинской помощью.

В сообщении нет информации о сумме компенсации, которую требует пострадавшая. Отмечается, что иск подан ею на основании Монреальской конвенции, согласно которой пассажиры международных рейсов имеют право на компенсацию за травмы, полученные во время полета.

Однако в авиакомпании возложили ответственность за произошедшее на пассажирку и заявили, что бортпроводники не нарушали правила и не проявляли халатность. Если Delta Air Lines не сможет это доказать, то ей придется платить, так как обычно суд встает в подобных случаях на сторону потребителя.

Ранее «Уральские авиалинии» обязали заплатить 120 тыс. рублей пассажирке за стресс при посадке в поле.

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