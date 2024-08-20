Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области произошло 376 взрывов.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал Федоров.

Чиновник не привел подробную информацию, о каких именно объектах идет речь.

19 августа сообщалось, что в Днепропетровской области Украины несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов.

18 августа министерство энергетики Украины заявило об атаке беспилотника на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве отметили, что в результате удара на объекте произошел пожар.

17 августа глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в части региона, которая находится под контролем украинских властей. По его словам, урон получили местный газопровод и еще один объект.

Ранее в окрестностях подконтрольного украинским властям города Херсона произошел крупный пожар.