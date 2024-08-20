Один человек ранен после атаки ВСУ в Белгородской области

Беспилотник совершил атаку на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе, в результате чего получил ранения мужчина. Он был госпитализирован с осколочными ранениями лица и ног, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, вечером 19 августа под ударом оказались сразу пять населенных пунктов. В селе Грушевка дрон атаковал объект инфраструктуры, из-за чего мобильная связь временно отсутствует. В поселке Октябрьский был поврежден легковой автомобиль. В Горьковском и Безыменном обстреляли частные дома, один из которых сгорел.

В тот же день в Белгородской области в результате обстрелов были ранены еще два человека. Жительница Шебекино получила легкую контузию, а в поселке Борисовка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму. В связи с этими атаками в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.