Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что ему было отправлено много фотографий с мирными жителями в Курской области, которых военные Вооруженных сил Украины расстреляли в упор.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», — сказал он.

Командир «Ахмата» выразил соболезнования всем близким этих людей.

16 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что украинские военные обстреливают автомобили, на которых эвакуируют местное население.

Он отметил, что людей вывозят в бронированных инкассаторских автомобилях.

Бои на территории Курской области продолжаются. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее Зеленский объяснил атаку на Курскую область.