Стали известны подробности о россиянах, пострадавших в аварии в Литве

Пять граждан России, пострадавших в автобусной аварии в Литве, остаются в местных медицинских учреждениях. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вильнюсе.

Автобус, направлявшийся из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном районе Литвы. Из 47 пассажиров 26 были госпитализированы, среди них есть и несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательные службы.

«В настоящий момент пять российских граждан находятся в лечебных заведениях Литвы. Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Также в посольстве отметили, что российские дипломаты помогли двум другим пострадавшим вернуться в Калининградскую область, а граждане РФ, не получившие травм, продолжили путь на резервном автобусе.

В свою очередь власти пообещали оказать помощь пострадавшим в ДТП в Литве россиянам. В правительстве Калининградской области отметили, что сейчас пока уточняются все детали случившегося. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство РФ в Литве.

Ранее на Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами.