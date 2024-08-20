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Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу

WSJ: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал из Польши на Украину

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РИА Новости

Подозреваемый правоохранительными органами ФРГ в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» украинский гражданин выехал из Польши на Украину. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников издания, подозреваемый 6 июля покинул на автомобиле территорию Польши. До этого правоохранительные органы ФРГ были встревожены тем, что подозреваемый может уехать на Украину. Поэтому они попросили польскую сторону арестовать его. Однако Варшава отказалась это делать. При этом один высокопоставленных польских чиновников в частном порядке заявил, что любых потенциальных подозреваемых в диверсии на газопроводах нужно не арестовывать, а награждать медалями.

В конце прошлой недели польская прокуратура в официальном письме уведомила коллег в ФРГ, что подозреваемый уехал из Польши на Украину. По информации источников, власти ФРГ расценили это письмо как дополнительное оскорбление после того, как Варшава не исполнила ордер на арест.

До этого сообщалось, что власти Германии сосредоточили свое расследование диверсии на газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках.

Ранее Лавров призвал ФРГ ответить на вопросы о взрывах на «Севпотоках».

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