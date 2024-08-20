Эксперт рассказал, зачем стоматологии стерилизация

В слюне и крови пациентов стоматолога могут находиться вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса, цитомегаловирус, вирус кори, паротита, ветряной оспы, ВИЧ, микобактерия туберкулеза, стрептококки, стафилококки и, разумеется, коронавирус. Стерилизация предотвращает передачу этих заболеваний от одного пациента к другому через зараженные инструменты, рассказал «Газете.Ru» Андрей Завалюк, руководитель Intel Medical Group.

«Во всех стоматологических клиниках применяются методики дезинфекции и стерилизации по заранее установленному алгоритму. Смена всех инструментов и обработка использованных являются строго обязательными. Дезинфекции подлежат оттиски, слюноотсосы, заготовки и металлические инструменты. Также обрабатываются все рабочие поверхности, панели оборудования, медицинская одежда и инвентарь, используемый для уборки», — объяснил он.

Дезинфекция — уничтожение вегетативных форм патогенных микроорганизмов. Предстерилизационная обработка удаляет загрязнения (белковые отложения, лекарства, кровь). Стерилизация — полное уничтожение как вегетативных, так и споровых форм на поверхности инструментов. Эти процессы могут проводиться как вручную, так и аппаратно.

«Например, таким аппаратом является ультразвуковая мойка. В ее корпус устанавливается контейнер, куда помещают инструменты. Перед началом работы в аппарат заливается очищающее средство. После запуска мойка работает необходимое время, и инструменты автоматически очищаются от загрязнений», — добавил эксперт.

Второй аппарат — автоклав, наиболее эффективный метод обеспечения полной стерильности. Лотки с инструментами размещают на поддонах внутри устройства, устанавливают температурный режим и выбирают программу. Когда цикл завершается, лотки извлекают специальным держателем, чтобы избежать ожогов.

Сухожаровый шкаф работает за счет высоких температур, обеспечивая равномерное прогревание инструментов с помощью повышения температуры воздуха внутри шкафа в течение определенного времени.

«Плазменный стерилизатор уничтожает бактерии, вирусы и споры грибков с помощью ионизированного газа, который воздействует на инструменты. Аппарат создает плазму из газообразного вещества, водорода или пероксида водорода. При нагревании или под действием электричества газ ионизируется, и образуется плазма. Она разрушает клеточные структуры патогенных микроорганизмов. Высокая энергия частиц плазмы вызывает окисление и разрушение их клеточных мембран», — подчеркнул Завалюк.

Простерилизованные инструменты упаковывают в особом аппарате. В упаковочные машины помещают рулон нужного размера, фиксируют, после чего аппарат проводит спайку. Медсестер нужно обрезать пакет, поместить в него инструмент, закрыть и поднести к нагревательному элементу, чтобы запаять, резюмировал он.

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