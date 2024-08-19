Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в конечном итоге украинцы объединятся с белорусами и россиянами, поскольку вскоре осознают, что на Западе они никому не нужны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия», которое было показано в понедельник вечером на белорусском канале в эфире «Беларусь 1».

«Время все расставит по местам. Так же будет и с Украиной…», — Неужели мы не сможем восстановить наши добрые отношения? Обязательно восстановим. Украинцы поймут, что их использовали и оставили. Они это осознают и вернутся к нам. Мы восстановим все разрушенное на новой основе. Украинцы все равно останутся нашими людьми, и на Западе их никто не ждет», — считает глава Белоруссию

Он также отметил, что Запад нуждается в украинцах лишь для участия в конфликте против России.

Также Лукашенко заявил, что бойню на Украине развязали оголтелые политики-националисты. Глава государства признался, что конфликт между Киевом и Москвой является для него глубоко личным. Он назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских «оголтелых политиков-националистов».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя десятки тысяч украинских военных.