Журналист Иларио Пьяньерелли, чей сюжет с боевиком Вооруженных сил Украины вышел на итальянском государственном телеканале, выразил сожаление тем, что не заметил на одежде своего собеседника нацистскую символику. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Пьяньерелли, он увидел нашивку с символами СС только после выхода репортажа в эфир.

На кепке украинского военнослужащего, с которым беседовал Пьяньерелли, хорошо заметна нашивка с эмблемой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» с двумя характерными буквами.

18 августа на это обратил внимание партнер-основатель итальянской партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко. Он выразил возмущение тем, что «государственные деньги тратятся на интервью с украинскими нацистами».

После этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила итальянские СМИ с гитлеровской газетой.

Ранее Захарова рассказала, в каком случае против сотрудников западных СМИ заводят уголовные дела.