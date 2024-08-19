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До конца недели в Москве ожидается теплая погода с краткими дождями

Синоптик Шувалов: теплая погода сохранится в Москве с вероятностью 70-80%

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье конец августа и первые числа сентября пройдут при солнечной и ясной погоде. Такой прогноз в эфире «Радио 1» дал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Вероятность подобного развития событий Шувалов оценил в 70-80%. При этом в столичном регионе будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Начавшуюся неделю синоптик назвал благоприятной, несмотря на ожидающиеся кратковременные осадки.

Дождь с понижением температуры до 23-24°С ожидается в Москве и области во вторник. Среда и четверг будут теплыми, без осадков. В оставшиеся дни недели возможны кратковременные дожди с температурой 21-22°С.

15 августа специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее синоптик объяснил, соответствует ли погода в Москве августовской норме.

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