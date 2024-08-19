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В Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктуры

Лысак: объекты инфраструктуры в Днепропетровской области получили повреждения

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Несколько объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получили повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, урон получила инфраструктура в Криворожском районе. В частности, здесь были «разбиты» солнечные панели.

18 августа министерство энергетики Украины заявило об атаке дрона на электрическую подстанцию в Днепропетровской области. В ведомстве подчеркнули, что в результате удара на объекте произошел пожар.

Накануне в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, зафиксировали взрыв. В этот момент на территории всего региона действовала воздушная тревога.

В тот же день глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в части региона, которая находится под контролем украинских властей. По его словам, урон получили местный газопровод и еще один объект. Где именно находятся сооружения, чиновник уточнять не стал.

Ранее в окрестностях подконтрольного украинским властям города Херсона произошел крупный пожар.

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