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В центре Москвы школьник угрожал автомобилисту пистолетом за отказ помыть машину

Baza: в Москве 10-летний школьник угрожал водителю игрушечным пистолетом

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Pavel Golovkin/AP

В центре Москвы 10-летний ребенок мыл лобовые стекла машин и угрожал водителю, который отказался от его услуг игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Пятницкой улице, автомобилист стоял в пробке, когда к нему подошел мальчик. Школьник предложил помыть лобовое стекло автомобиля, получив отказ, он достал из кармана пистолет и навел его на водителя. Мужчина вызвал полицию.

Выяснилось, что 10-летний мальчик пошел мыть машины вместе с 12-летним приятелем, чтобы заработать маме на цветы, с собой он взял игрушечный пистолет. По данным Telegram-канала «Молния Москва», личность хулигана установили, вместе с родителями он доставлен в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Челябинске школьник подвергся нападению агрессивного водителя такси, мужчине не понравилось, что он слишком долго ждал ребенка около магазина. Мальчик задерживался из-за очереди на кассе, мать позвонила водителю такси и сообщила, что придется немного подождать. Подросток успел сбежать от агрессивного мужчины. Обратилась ли семья в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Хабаровске задержали членов подросткового ОПГ, запугивающего жителей.

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